VICENZA – Albero travolge passanti in viale Roma: 5 feriti

Il bilancio è di 5 persone ferite. Un albero di viale Roma, probabilmente a causa del maltempo della notte è caduto travolgendo diverse persone, venerdì poco dopo le 14. Sul posto 5 ambulanze del Suem 118. Tre di queste sono state portate in ospedale in condizioni di media gravità, altre due con ferite lievi. Fra i feriti anche minori. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, i carabinieri, polizia e polizia locale. Viale Roma è stata chiusa al traffico.

L’albero caduto presenta marciumi all’interno del tronco. Ha travolto il marciapiedi di viale Roma occupando metà della carreggiata.