VICENZA – 23enne rapina passante in pieno centro minacciandolo con una siringa: arrestato

Nella serata di lunedì 6 novembre gli agenti delle volanti della Polizia hanno arrestato V.S, 23enne cittadino italiano, pluripregiudicato per reati di truffa e rapina, residente in provincia di Treviso.

Alle ore 21.50 circa è arrivata alla Sala Operativa una richiesta di intervento per segnalazione di una persona che riferiva di essere appena stato rapinata e che stava seguendo il rapinatore a piedi verso Campo Marzio.

Immediatamente due pattuglie della Squadra Volanti venivano dirottate in direzione di Campo Marzo, dove, grazie alla precisa descrizione fornita dal rapinato, che come informazione aggiungeva che il fuggitivo si accompagnava ad una donna, gli Agenti di Polizia erano in grado di individuare, all’interno del parco, la coppia segnalata che, alla loro vista, tentava di dileguarsi.

Nel frattempo gli Agenti di Polizia venivano raggiunti dal rapinato che dichiarava di non averli mai persi di vista e, senza ombra di dubbio, riconosceva nell’uomo colui che minacciandolo con la siringa lo aveva rapinato.

In realtà gli eventi hanno iniziato a susseguirsi già da Piazza delle Erbe, dove il soggetto aveva avvicinato il malcapitato con la scusa di farsi cambiare una banconota da 20 euro con due da 10 euro per acquistare al distributore automatico un pacchetto di sigarette, ma poiché il malcapitato non ne aveva disponibilità, si offriva di accompagnali al distributore. Dopo l’acquisto delle sigarette il malcapitato chiedeva al soggetto di avere indietro il resto ma questi rilanciava proponendogli che se gli avesse dato altri 30 euro gli avrebbe consegnato una banconota da 50 euro.

V.S. ha inforcato la bicicletta che aveva con se, e con la donna con cui si accompagnava iniziava a dirigersi in direzione Camo Marzo; intuendo, quindi, il loro intento di allontanarsi senza consegnargli il denaro, si è messo davanti alla loro bici tirandogli la leva del freno e bloccandoli: è a questo punto che V.S. ha estratto dalla tasca dei pantaloni una siringa con l’ago sporco di sangue e minaccia il malcapitato di ferirlo con l’ago infetto se non l’avesse lasciato andare.

A quest’ultimo non è rimasto altro da fare se non chiamare la Centrale Operativa della Polizia chiedendo aiuto e riferendo che stava seguendo un soggetto che lo aveva appena rapinato.

Gli Agenti di Polizia hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura V.S. e la donna con cui si accompagnava, lasciando quest’ultima libera poco dopo in considerazione del ruolo del tutto marginale nella vicenda, mentre, dopo essere stato fotosegnalato e, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, V.S. veniva tratto in arresto per il reato di rapina dandone comunicazione immediata al Pubblico Ministero di turno che disponeva la custodia cautelare presso la locale Casa circondariale “Del Papa”..