Vicentino – Scooter contro un camion: grave 15enne

Pozzoleone (VI), 23 luglio 2025 – Un incidente stradale avvenuto questa mattina in via San Carlo ha provocato il grave ferimento di un ragazzo di 15 anni, residente a Tezze sul Brenta.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 9.30 e ha coinvolto un camion e uno scooter su cui viaggiava il giovane, diretto – secondo le prime ricostruzioni – verso le piscine di San Pietro in Gu. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono urtati violentemente lungo la strada provinciale.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, che ha riportato seri traumi in seguito all’impatto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica: le sue condizioni sono definite gravi, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.