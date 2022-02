VICENTINO – Scontro sulla Sp246: due feriti gravi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Violento scontro fra due autoveicoli poco dopo le 15 nel Vicentino. L’incidente è avvenuto in località Asse fra Torrebelvicino e Valli del Pasubio. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Due feriti sono stati portati in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Santorso.