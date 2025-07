Vicentino – Scontro auto-monopattino. Uomo finisce in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Un uomo di 39 anni di Thiene, M.S.M., mentre viaggiava in monopattino elettrico lungo via dell’Industria in direzione nord verso via Campazzi, è rimasto coinvolto in uno scontro con una Ford guidata da S.R., 47enne di Schio. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via del Lavoro, dove la Ford procedeva in direzione est verso la SP349. Il conducente del monopattino è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la pattuglia del pronto intervento del consorzio di polizia locale Ne.Vi. per i rilievi e per regolare il traffico. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.