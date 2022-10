VICENTINO – Ruba gasolio da un cantiere della Pedemontana: denunciato 58enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato

per furto aggravato un cittadino straniero, I.F. 58enne, con dimora a Vicenza.

Nella notte tra sabato e domenica, a seguito di richiesta di intervenuto pervenuta al 112,

i militari sono intervenuti a Santomio di Malo, dove lo hanno bloccato in flagranza. Poco prima aveva asportato, da un mezzo in sosta in un cantiere della “Pedemontana”, circa 50 litri di gasolio in due taniche.

Condotto presso gli uffici di questo Comando, la refurtiva veniva restituita all’avente diritto, mentre

il soggetto veniva segnalato in stato di libertà alla Procura di Vicenza per furto aggravato consumato

in orario notturno.

Provvidenziale per il buon esito dell’attività investigativa è stata la segnalazione pervenuta con

tempestività al numero di emergenza.