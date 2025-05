Vicentino – Minaccia la ex davanti alla scuola del figlio: arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, residente in provincia di Padova, per la reiterata violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, al figlio minore e ai luoghi da loro frequentati. L’arresto è stato eseguito nella mattinata di lunedì dai Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e sottoposto alle misure cautelari previste dall’art. 387 bis del codice penale, è stato sorpreso mentre si aggirava in auto nei pressi di una scuola elementare in località Marola, nel comune di Torri di Quartesolo, in violazione delle disposizioni del Tribunale di Vicenza.

Poco prima dell’intervento, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Vicenza aveva ricevuto la segnalazione della vittima, che – trovandosi in compagnia del padre – ha denunciato di essere stata minacciata e ingiuriata dall’ex compagno davanti alla scuola frequentata dal figlio.

La pattuglia ha intercettato il soggetto nei pressi di via dei Pioppi e via degli Ippocastani, a meno di 100 metri dall’edificio scolastico. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di giustificare la sua presenza affermando di dover raggiungere un ufficio CAF, senza però fornire alcuna prova concreta.

Le verifiche immediate hanno confermato che l’uomo era perfettamente consapevole delle limitazioni imposte dal provvedimento giudiziario e che si era già reso protagonista di due analoghe violazioni, avvenute nei mesi di marzo e maggio.

A fronte della reiterazione delle condotte e della procedibilità d’ufficio prevista dalla norma, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale (risultata negativa) e arrestato. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto la sua traduzione nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.