CRONACA
27 Agosto 2025 - 8.37

Vicentino – Automobilisti ubriachi: denunciato 40enne con patente revocata più di 10 anni fa

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La Sezione Polizia Stradale di Vicenza, nella notte del 22 agosto, ha effettuato un servizio mirato al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’operazione, svolta con il supporto del personale sanitario della Questura di Vicenza, ha avuto luogo lungo la SP248, nel territorio comunale di Dueville, in corrispondenza del tratto noto come via Marosticana.

Gli agenti hanno predisposto posti di controllo, sottoponendo a verifica sia conducenti che passeggeri. In totale sono state identificate 37 persone e controllati 28 veicoli, con altrettante prove alcolimetriche eseguite. In tre casi si è reso necessario l’impiego dei precursori per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, con possibilità di ulteriori accertamenti sanitari in caso di positività.

L’attività ha portato alla contestazione di 9 violazioni al codice della strada: tre per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e una per guida in stato di ebbrezza alcolica. Proprio quest’ultimo caso ha visto protagonista un 40enne, risultato positivo all’alcoltest e sorpreso alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata da oltre dieci anni. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato sottolinea come la guida in condizioni psicofisiche alterate, unita a velocità e distrazione, rappresenti ancora una delle principali cause di incidenti gravi e mortali sulle strade.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Automobilisti ubriachi: denunciato 40enne con patente revocata più di 10 anni fa | TViWeb Vicentino - Automobilisti ubriachi: denunciato 40enne con patente revocata più di 10 anni fa | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy