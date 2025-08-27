Vicentino – Automobilisti ubriachi: denunciato 40enne con patente revocata più di 10 anni fa

La Sezione Polizia Stradale di Vicenza, nella notte del 22 agosto, ha effettuato un servizio mirato al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’operazione, svolta con il supporto del personale sanitario della Questura di Vicenza, ha avuto luogo lungo la SP248, nel territorio comunale di Dueville, in corrispondenza del tratto noto come via Marosticana.

Gli agenti hanno predisposto posti di controllo, sottoponendo a verifica sia conducenti che passeggeri. In totale sono state identificate 37 persone e controllati 28 veicoli, con altrettante prove alcolimetriche eseguite. In tre casi si è reso necessario l’impiego dei precursori per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, con possibilità di ulteriori accertamenti sanitari in caso di positività.

L’attività ha portato alla contestazione di 9 violazioni al codice della strada: tre per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e una per guida in stato di ebbrezza alcolica. Proprio quest’ultimo caso ha visto protagonista un 40enne, risultato positivo all’alcoltest e sorpreso alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata da oltre dieci anni. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato sottolinea come la guida in condizioni psicofisiche alterate, unita a velocità e distrazione, rappresenti ancora una delle principali cause di incidenti gravi e mortali sulle strade.