VICENTINO – A fuoco box auto

Poco prima delle 15:00, di mercoledì 20 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza San Marco a Cassola per l’incendio divampato all’interno di un box di un garage condominiale: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due mezzi antincendio, hanno subito spento le fiamme le quali hanno prodotto una notevole quantità di fumo. Danneggiato l’impianto elettrico e bruciate alcune masserizie depositate all’interno. La squadra ha bonificare ed areare i locali. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di messa in sicurezza del box e del locale garage sono terminate dopo circa due ore.