Vicentina aggredita a Parigi: ferita gravemente

Una donna vicentina di 51 anni, residente a Bologna, è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata spinta a terra da uno sconosciuto mentre passeggiava lungo un boulevard di Parigi durante le celebrazioni dell’11 novembre. La donna si trovava nella capitale francese per far visita alla figlia. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno. Spinta con violenza, è caduta riportando la frattura di alcune vertebre. Soccorsa dai passanti, è stata trasportata in ospedale e operata d’urgenza. I medici hanno riscontrato lesioni serie ma in progressivo miglioramento. I familiari, avvertiti dal personale sanitario, sono immediatamente partiti per raggiungerla in Francia.

Secondo il racconto della madre, la 51enne stava camminando tra la folla quando un uomo l’ha spinta senza motivo apparente. L’impatto con il suolo, aggravato dal peso della borsa e del computer, le ha provocato le ferite che hanno richiesto l’intervento immediato. «È stata gettata a terra con una violenza tale da fratturarle le vertebre», spiega la madre, che ora si dice sollevata per l’esito dell’operazione.

Le autorità francesi stanno svolgendo accertamenti per individuare l’aggressore. L’episodio, avvenuto pochi giorni dopo l’accoltellamento senza motivo di una donna a Milano, ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla crescente imprevedibilità di atti violenti in contesti urbani.

La 51enne, che in passato ha ricoperto un incarico politico in Emilia-Romagna, avrebbe già espresso il desiderio di lasciare l’ospedale non appena possibile per tornare al lavoro. «È fatta così, ha una grande forza», conclude la madre.