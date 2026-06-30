Viale Giuriolo: circolazione interrotta la notte tra il 2 e il 3 luglio per lavori all’ex Macello

Dalle 21.30 alle 5.30 saranno chiuse la carreggiata stradale e il percorso ciclopedonaleÈ in programma la notte tra il 2 e il 3 luglio, dalle 21 alle 5.30, la sospensione temporanea della circolazione in viale Giuriolo per lo svolgimento di lavori che interessano gli edifici dell’ex Macello.È prevista in particolare la chiusura della carreggiata e del percorso ciclo pedonale di viale Giuriolo con istituzione del divieto di transito per automobilisti, pedoni e ciclisti a partire da viale Margherita, e del divieto di sosta con rimozione nell’intera strada.L’amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area di cantiere e a programmare gli spostamenti e l’utilizzo dell’area di sosta a pagamento di viale Giuriolo tenendo conto delle modifiche alla viabilità.