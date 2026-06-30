ATTUALITA'
30 Giugno 2026 - 10.23

Viale Giuriolo: circolazione interrotta la notte tra il 2 e il 3 luglio per lavori all’ex Macello

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
Dalle 21.30 alle 5.30 saranno chiuse la carreggiata stradale e il percorso ciclopedonaleÈ in programma la notte tra il 2 e il 3 luglio, dalle 21 alle 5.30, la sospensione temporanea della circolazione in viale Giuriolo per lo svolgimento di lavori che interessano gli edifici dell’ex Macello.È prevista in particolare la chiusura della carreggiata e del percorso ciclo pedonale di viale Giuriolo con istituzione del divieto di transito per automobilisti, pedoni e ciclisti a partire da viale Margherita, e del divieto di sosta con rimozione nell’intera strada.L’amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area di cantiere e a programmare gli spostamenti e l’utilizzo dell’area di sosta a pagamento di viale Giuriolo tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

             
i

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Viale Giuriolo: circolazione interrotta la notte tra il 2 e il 3 luglio per lavori all’ex Macello | TViWeb Viale Giuriolo: circolazione interrotta la notte tra il 2 e il 3 luglio per lavori all’ex Macello | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy