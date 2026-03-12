Viacqua: intervento questa notte sulla condotta “Bonna” che alimenta 13 comuni tra Vicenza e Padova

Invio comunicato stampa:

Si terrà questa notte (12-13 marzo) l’intervento programmato per la riparazione di un tratto della grande condotta “Bonna” con cui vengono riforniti di acqua potabile 13 diversi comuni tra Vicenza e Padova. Si tratta di uno dei più importanti sistemi acquedottistici in gestione a Viacqua e Etra, costruito negli Anni ’50.

Per consentire la corretta esecuzione dei lavori previsti, si dovrà operare una complessiva interruzione dell’erogazione di acqua a partire dalla centrale idrica Abbadia Polegge che alimenta la condotta. Per ovviare alle possibili ricadute in termini di disagi sulle utenze è stato predisposto un apposito bypass temporaneo per consentire di alimentare a valle dell’intervento la rete attraverso la centrale di Bertesina.

Notevole sarà anche l’impiego di personale in campo visto il numero di chiusure lungo la rete acquedottistica da operare. Anche Etra assicurerà una fornitura idrica alternativa per garantire la continuità del servizio.Tra le 21.00 di oggi e le 6.00 di domani mattina potrebbero tuttavia verificarsi localizzati cali di pressione nell’area coinvolta dai lavori. Per questo, fino al completamento delle operazioni, si consiglia di non programmare il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie. Successivamente si potranno verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro per effetto della movimentazione delle condotte e dei cambi di pressione. La situazione si potrà risolvere velocemente lasciando scorrere il flusso d’acqua dai rubinetti per alcuni istanti.

Viacqua ricorda che per eventuali segnalazioni è disponibile il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (lun-ven 8.00-20.00, sab 8.00-13.00), mentre per le emergenze è in funzione h24 il numero di Pronto Intervento 800 991522.

