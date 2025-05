Vi.Abilità – Raffica di opere in provincia di Vicenza. 25 milioni di euro fra ripristini, frane e consolidamenti. I progetti su strade e ponti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vi.Abilità Srl gode di buona salute: lo dicono i numeri del bilancio consuntivo 2024 presentato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea dei Soci che, per inciso, è formata dalla sola Provincia di Vicenza che detiene il 100% delle quote della società.

Ed è stato proprio nella sede della Provincia che questa mattina è stato presentato il bilancio 2024 dal presidente della Provincia Andrea Nardin, dal presidente di Vi.Abilità Enzo Urbani e dal consigliere provinciale con delega alla viabilità sud-ovest Francesco Enrico Gonzo (assente per motivi di lavoro il consigliere provinciale con delega alla viabilità nord-est Davide Berton).

Il macronumero che segna lo stato di salute della società è il valore della produzione, cioè gli interventi gestiti sul territorio, in netto aumento rispetto allo scorso anno, tanto da passare dai 17.879.888 euro del precedente esercizio ai 25.045.622 euro nel 2024, registrando un incremento di oltre il 40%.

“Per trovare analoghi valori di produzione -ha sottolineato Urbani- occorre risalire ad oltre 15 anni fa, quando però il numero dei dipendenti di Vi.Abilità era oltre le 110 unità, rispetto ad una media di 76 nel 2024. Il personale di Vi.Abilità sta lavorando con competenza e passione, con evidenti risultati sul territorio. Una professionalità che mettiamo anche a disposizione dei Comuni, supportandoli con un affiancamento tecnico in particolare negli interventi comunali di maggiore complessità e con un apposito sportello nella sede di Vi.Abilità a cui i Comuni possono rivolgersi. Un servizio possibile grazie al sostegno della Provincia di Vicenza.”

“I 25 milioni di euro del valore di produzione -ha spiegato Nardin- trovano spiegazione nei numerosi cantieri attivi nel corso del 2024, tra cui gli allargamenti della strada della Vena e della strada del Costo, che denotano la grande attenzione alle nostre montagne. E poi ci sono gli interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino della viabilità provinciale compromessa da numerose frane. A segnare il 2024 sono stati infatti gli eventi meteorologici straordinari che, in particolare nel mese di maggio, hanno provocato diffuse frane e smottamenti lungo numerosi tratti della viabilità provinciale. Gli interventi tempestivi di somma urgenza, attivati su arterie strategiche come la SP 38 Selva, SP 47 Monte di Malo, SP 246 Recoaro e altre, hanno consentito il rapido ripristino della sicurezza stradale, testimoniando la capacità operativa della società anche in condizioni di emergenza.”

“Manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie a mantenere in buono stato le strade provinciali -ha affermato Gonzo- Quest’anno, in particolare, c’è un impegno ulteriore per garantire la migliore percorribilità delle strade provinciali in occasione del Giro d’Italia. Ai 4 milioni di euro annuali per le asfaltature abbiamo aggiunto ulteriori 1,5 milioni di euro, nella consapevolezza che manutenzione significhi anche sicurezza.”

Parallelamente all’incremento del valore della produzione, sono aumentati anche i costi della produzione, che sono passati da 17.852.860 euro nel 2023 a 24.904.033 euro nel 2024 (+39,50%), costi legati ad un maggior numero di opere eseguite e alle conseguenti spese per gli acquisti di materie sussidiarie e di consumo.

Tra le varie voci dei costi troviamo i pagamenti per opere stradali, manutenzione programmata e somme urgenze (circa € 13.625.916), prestazioni di servizi (€ 5.738.038), costi del personale (€ 3.408.345).

L’utile d’esercizio è stato pari a € 3.009.

“Con una rete gestita di oltre 1.240 km, 461 ponti e 171 rotatorie, Vi.abilità Srl si conferma un operatore pubblico d’eccellenza -dichiara il presidente Nardin- Grazie anche al sostegno della Provincia, la società riesce anche a supportare i Comuni

Principali cantieri del 2024

Tra le opere principali realizzate o in realizzazione nel 2024 ci sono il nuovo ponte di Secula (5.400.000 euro), la cui inaugurazione è prevista il prossimo 17 maggio; l’allargamento dell’ultimo tratto della SP della Vena (1.700.000 euro), aperta lo scorso novembre; l’allargamento della SP349 del Costo in alcuni tratti tra Treschè Conca e Canove di Roana (2.950.000 euro).

Altri interventi, in sintesi:

asfaltature: 4.000.000 euro

riparazione buche e manutenzione ordinaria strade: 480.000 euro

sistemazione frane e dissesti: 2.400.000 euro

adeguamento dispositivi ritenuta stradale: 1.400.000 euro

reti paramassi e protezione versanti: 910.000 euro

piano neve: 1.648.000 euro

manutenzione verde: 516.000

manutenzione della segnaletica orizzontale: 500.000 euro

ponti (manutenzione, nuovi dispositivi di ritenuta stradale): 1.560.000

Progettazioni su strade e ponti

Meno evidenti dei cantieri, ma altrettanto “pesanti” in termini di impegno sono le progettazioni in corso. Le principali riguardano la

Nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 247 Riviera Berica in località Debba (13.000.000 euro); la variante alla SP246 Recoaro da località Cereda allo svincolo della Superstrada Pedemontana Veneta, nei Comuni di Cornedo e Brogliano (14.600.000 di euro); la variante alla SP246 sinistra Agno tra Brogliano e Trissino (10.500.000 euro).

Ci sono poi la progettazione di pavimentazioni stradali per oltre 4.000.000 di euro; adeguamenti dei dispositivi di ritenuta stradali per 1.000.000 euro e monitoraggio dei ponti per 800.000 euro.

Tante le progettazioni anche relative ai ponti, che diventeranno cantieri nel prossimo biennio. In totale si valutano interventi sui ponti per circa 9.000.000 euro.