Verona, il Soccorso Alpino inaugura la nuova sede

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Soccorso alpino di Verona inaugura la nuova sede. Dopo oltre cinquanta anni dalla propria istituzione, passati senza poter contare su una locazione stabile, con un magazzino di ricovero per mezzi e attrezzature e una sala riunioni dove potersi ritrovare, i soccorritori hanno finalmente trovato una “casa”, peraltro vicina alla base di elisoccorso, in cui festeggeranno assieme agli amici e alle autorità il 17 maggio.

“L’evento dell’inaugurazione della base del Soccorso Alpino di Verona è la storica conquista di una vetta per la nostra comunità, in quanto è la prima sede ufficiale della Stazione Veronese dopo 54 anni di servizio – ricorda il capo del Soccorso alpino di Verona Alberto Corà – nel 2021, anno in cui festeggiavamo i 50 anni di vita, siamo riusciti a ottenere dall’Amministrazione comunale alcuni locali e uno spazio esterno per il rimessaggio dei mezzi nella scuola degli ex-americani. Negli anni successivi l’attuale Amministrazione ci ha permesso di reperire dei fondi per sistemare i locali interni e aggiungere un’area di manovra esterna. Con la visibilità seguita alla ricorrenza del Cinquantesimo, e purtroppo anche a causa dei numerosi interventi che negli ultimi dieci anni sono aumentati esponenzialmente, siamo riusciti a trovare ascolto per la raccolta dei finanziamenti che ci hanno permesso di costruire la platea e la tensostruttura, che si sta terminando proprio in questi giorni.

L’inaugurazione sarà un momento importante per la Stazione anche per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini: dai singoli cittadini alle aziende, alla Protezione Civile regionale, che attraverso l’XI Delegazione Prealpi Venete ci ha aiutato con dei cospicui contributi, il Bim Adige, il Cai di Verona, che ci ha sempre sostenuto e ci ha aiutato anch’esso con un cospicuo contributo. Penso che questo evento sia significativo in quanto ha raccolto trasversalmente la disponibilità da parte di tutti, della comunità e dalla parte politica, nell’evidenziare quello che il Soccorso alpino fa annualmente”.