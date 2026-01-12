Venezuela – Dopo 423 giorni di prigionia, Trentini è libero

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano ora nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ha annunciato nelle prime ore del mattino il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando di averne dato immediata comunicazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio.

«Ho parlato con i nostri due connazionali, sono in buone condizioni e presto rientreranno in Italia», ha dichiarato Tajani, definendo la liberazione «un forte segnale» da parte delle autorità venezuelane e ringraziando la presidente ad interim Delcy Rodriguez per la collaborazione.

La premier Meloni ha confermato che un aereo è già partito da Roma per riportare a casa Trentini e Burlò. «Accolgo con gioia e soddisfazione la loro liberazione. Ringrazio le autorità di Caracas e tutte le istituzioni che, con impegno e discrezione, hanno reso possibile questo risultato», ha affermato.

Particolarmente toccante la reazione della famiglia di Alberto Trentini, che ha parlato di una notizia attesa da 423 giorni. «Questi mesi di prigionia hanno lasciato ferite difficilmente guaribili. Ora abbiamo bisogno di tempo per ritrovarci», ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini a nome dei familiari, chiedendo rispetto per la loro riservatezza.

Dal Veneto sono arrivati messaggi di sollievo e gratitudine. Il presidente regionale ha ringraziato il governo e la diplomazia italiana, rivolgendo un pensiero ai genitori di Alberto. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato di «un risultato importante, frutto di un lavoro serio e silenzioso», mentre il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia ha definito la giornata «di festa per il Veneto e per l’Italia».

Dopo oltre un anno di attesa, la vicenda si chiude con il rientro imminente in patria dei due italiani, che nelle prossime ore lasceranno il Venezuela a bordo di un volo organizzato dalle autorità italiane.