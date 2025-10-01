Venezia – Turisti inglesi inseguiti e picchiati a sangue

VENEZIA – Notte di violenza tra San Pantalon e Santa Margherita, dove due turisti inglesi di 32 e 27 anni sono stati brutalmente picchiati da un gruppo di sconosciuti. L’episodio è avvenuto tra le 2 e le 2.30 di mercoledì 2 ottobre.

Il trentaduenne è stato dimesso poche ore dopo dal pronto soccorso, mentre il più giovane è rimasto sotto osservazione per un trauma alla testa, forse provocato da un oggetto affilato che gli ha lasciato una ferita sul volto.

A soccorrere le vittime sono stati residenti svegliati dalle urla e alcuni gestori di locali della zona. Sul posto i carabinieri, che hanno già ascoltato i due ragazzi e stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Al momento resta ignoto il movente dell’aggressione, che potrebbe essere scattata per futili motivi.