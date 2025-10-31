Venezia, tre pescatori affondano con l’imbarcazione e rischiano annegamento

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2.30 della notte per soccorrere tre pescatori finiti in acqua di fronte all’imbarcadero San Zaccaria. I tre uomini si trovavano a bordo di un’imbarcazione che, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente rovesciata.

Provvidenziale l’intervento degli operatori, giunti sul posto con due Autopompe Lagunari (APL), che hanno recuperato i pescatori e li hanno affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118.

L’imbarcazione è stata successivamente ancorata a una bricola sotto il livello dell’acqua, in attesa del recupero previsto in giornata da parte dei sommozzatori del nucleo regionale del Veneto.