Venezia, proseguono le ricerche del pescatore disperso a Punta Sabbioni

Venezia – Prosegue per il nono giorno consecutivo l’attività di ricerca del pescatore di 57 anni disperso dal 18 dicembre scorso nella laguna di Venezia, nella zona di Punta Sabbioni, in prossimità delle barriere del MOSE.

Le operazioni erano scattate dopo il ritrovamento del barchino dell’uomo, rinvenuto ribaltato in laguna sotto Punta Sabbioni. Da allora i sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo regionale stanno effettuando perlustrazioni mirate nell’area, con l’obiettivo di individuare il disperso.

Nella giornata odierna sono impegnati i sommozzatori del comando di Venezia, che stanno operando con un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio per la ricognizione dei fondali. Al momento, i target individuati dalla strumentazione non hanno dato esito positivo.

Per rafforzare le attività di ricerca, sono in arrivo da Roma unità operative specializzate, dotate di sonar ad alta risoluzione specifici per le ricerche in bassi fondali. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo-marine.