Venezia, la polizia polacca controlla campi e calli con l’Arma

Proseguono le attività congiunte di controllo del territorio nel centro storico di Venezia svolte dai Carabinieri e da altre forze di Polizia straniere, sulla base di accordi di cooperazione siglati con gli Stati esteri.

Da qualche giorno, tra le calli ed i campi veneziani, si possono incontrare pattuglie miste composte da militari dell’Arma e da agenti della Polizia polacca, che svolgono attività di vigilanza soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati da turisti (stazione ferroviaria, imbarcaderi, biglietterie, piazza San Marco, Ponte di Rialto) e in quelle zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il compito degli operatori stranieri è quello di fornire assistenza ai militari nello svolgimento dei servizi istituzionali, in particolare agevolando lo scambio di informazioni di polizia relative alla presenza di turisti dei due Stati, facilitando eventuali contatti tra turisti e le Forze dell’ordine, con le proprie autorità diplomatiche e consolari.

