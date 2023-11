VENEZIA – In un anno sospese o revocate 2000 patenti

Nel 2022, nella provincia di Venezia, sono state sospese o revocate circa 2.000 patenti di guida a causa di violazioni del codice della strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, l’uso improprio del cellulare, la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza e l’eccesso di velocità. Questa informazione è stata resa nota dalla Prefettura di Venezia in seguito a una riunione convocata dal Prefetto Michele di Bari con tutte le forze dell’ordine al fine di potenziare ulteriormente il coordinamento tra i diversi enti in materia di sicurezza stradale.

Nel dettaglio, 1.200 patenti sono state ritirate a causa di guidatori sotto l’influenza dell’alcol, mentre 187 patenti sono state sospese a causa di alterazioni psicofisiche dovute all’uso di stupefacenti. Alla fine dell’incontro, è stata concordata una maggiore collaborazione tra le varie forze di polizia per rafforzare la sicurezza stradale e un aumento dei controlli da parte delle forze di polizia locali nella regione di Venezia.