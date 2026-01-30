Venezia – Il Centrosinistra ha il proprio candidato: è Andrea Martella

Andrea Martella è ufficialmente il candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra alle elezioni comunali del 2026. L’annuncio è arrivato questa mattina, venerdì 30 gennaio, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Mestre, all’Anda Venice Hostel.

Senatore e segretario regionale veneto del Partito democratico, Martella ha definito la propria candidatura «una scelta di responsabilità», maturata all’interno di una coalizione ampia. «Accetto questo impegno con grande umiltà – ha dichiarato – con il rispetto per la complessità della sfida e con la convinzione che Venezia abbia le forze per tornare all’altezza della sua incomparabile storia».

Secondo Martella, la città si trova oggi a un passaggio decisivo: «Venezia è a un bivio. Da una parte c’è il rischio di continuare a perdere popolazione, ricchezza, funzioni e futuro; dall’altra la possibilità di riprendere il cammino e tornare a crescere come comunità viva». Dai confronti avuti negli ultimi mesi, ha aggiunto, emerge con forza una criticità centrale: «Venezia ha perso troppo in questi anni, in termini di residenti, opportunità per i giovani e funzioni urbane. La città storica si è indebolita, mentre Mestre, Marghera e le altre aree vengono percepite come abbandonate, nonostante siano il cuore pulsante della vita cittadina».

Nel suo intervento il candidato ha toccato anche i temi della sicurezza, definita «una preoccupazione concreta per migliaia di famiglie», della crisi abitativa, che rischia di accelerare l’espulsione dei residenti, e del lavoro, «che non viene sufficientemente valorizzato». «Non si tratta solo di una crisi economica, sociale o demografica – ha spiegato – ma di una crisi di visione e di strategia per il futuro della città».

Martella ha inoltre rilanciato la proposta di riconoscere a Venezia lo status di città a statuto speciale. «È fondamentale – ha sottolineato – non solo per valorizzare l’immagine internazionale della città, ma per attribuirle poteri e autonomie reali, insieme alle risorse necessarie per compiere scelte strategiche». Ha ricordato a questo proposito il disegno di legge già presentato e la necessità di continuare a lavorare affinché Venezia venga riconosciuta dalla Costituzione.

Sul fronte politico, la coalizione che sostiene Martella comprende attualmente Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Verde Progressista, +Europa, Partito Socialista, Volt, Radicali, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e alcune liste civiche, tra cui Venezia è tua. È in fase di definizione l’accordo con Rifondazione comunista, mentre resta aperto il confronto con la lista civica Terra&Acqua. «Con Marco Gasparinetti – ha affermato Martella – spero si possa trovare una convergenza programmatica e mi auguro che ci siano le condizioni per costruire insieme questa alleanza».

Con l’ufficializzazione della candidatura, entra così nel vivo la corsa per Ca’ Farsetti, in una delle sfide amministrative più delicate e simboliche del Paese.