Venezia – Donna austriaca dà fuoco a un cartone vicino a una pompa di benzina: salvata in extremis

Venezia, 19 ottobre 2025 – Attimi di paura alle Fondamente Nove, nel sestiere di Cannaregio, dove poco dopo mezzogiorno una donna di circa 50 anni, di origini austriache, ha rischiato di morire bruciata dopo aver appiccato il fuoco a un cartone vicino al distributore Ip.

La donna, che secondo le prime informazioni sarebbe senza fissa dimora e già conosciuta alle forze dell’ordine, avrebbe trovato della benzina e l’avrebbe utilizzata per accendere il fuoco, forse per riscaldarsi. In pochi istanti però le fiamme le hanno avvolto i vestiti, trasformando il gesto in una scena di panico.

Due passanti, un uomo e una donna, sono intervenuti subito con un estintore, riuscendo a spegnere parte del rogo e a mettere in salvo la vittima prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118.

La donna, gravemente ustionata ma cosciente, sarebbe riuscita a gettarsi in acqua per spegnere le fiamme. È stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale dei Santi Giovanni e Paolo, dove è tuttora ricoverata: non sarebbe in pericolo di vita.

Le Fiamme Gialle e la Guardia di Finanza veneziana stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica, anche attraverso le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’intera sequenza.