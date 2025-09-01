Venezia – Barca a vela si ribalta: uomo in acqua recuperato dai Vigili del fuoco



Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 16:25 di oggi a Cannaregio per il ribaltamento di una barca a vela con un uomo finito in acqua.

Allertati in un primo momento l’elicottero, il reparto nautico, le autopompe lagunari di Venezia e i sommozzatori, l’intervento è stato risolto con il solo arrivo delle squadre di Venezia, che hanno provveduto al recupero dell’uomo che non ha avuto bisogno di soccorso medico.

Le squadre hanno poi operato per il raddrizzamento della Sanpierota.

Sul posto anche il personale sanitario del Suem 118.