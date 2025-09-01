CRONACAVENETO
1 Settembre 2025 - 9.45

Venezia – Barca a vela si ribalta: uomo in acqua recuperato dai Vigili del fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI


Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 16:25 di oggi a Cannaregio per il ribaltamento di una barca a vela con un uomo finito in acqua.
Allertati in un primo momento l’elicottero, il reparto nautico, le autopompe lagunari di Venezia e i sommozzatori, l’intervento è stato risolto con il solo arrivo delle squadre di Venezia, che hanno provveduto al recupero dell’uomo che non ha avuto bisogno di soccorso medico.
Le squadre hanno poi operato per il raddrizzamento della Sanpierota.
Sul posto anche il personale sanitario del Suem 118.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Venezia - Barca a vela si ribalta: uomo in acqua recuperato dai Vigili del fuoco | TViWeb Venezia - Barca a vela si ribalta: uomo in acqua recuperato dai Vigili del fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy