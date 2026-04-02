Venezia, arrestato 25enne per violenza contro l’ex compagna: condanna definitiva

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cavarzere, in provincia di Venezia, dopo la condanna definitiva a tre anni, un mese e 27 giorni di carcere per violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

I fatti risalgono al periodo tra settembre e novembre 2023 a Cavarzere e nei mesi di febbraio e marzo 2024 tra Venezia e Padova. L’uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal dicembre 2024, è stato prelevato dai militari su ordine dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia e condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura nel garantire l’esecuzione della pena e la tutela della vittima.