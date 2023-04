VENETO – Zii con nipote 15enne bloccati in montagna

Ieri verso le 19.30 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per tre persone in difficoltà nella zona della Val Sorda. Marito e moglie e la nipote, 35, 32 e 15 anni, di Isola della Scala (VR), erano affaticati, la donna si era sbucciata un ginocchio scivolando, e non erano più in grado di rientrare da soli. Cinque soccorritori hanno raggiunto Malga Biancari, dove si sono divisi in due squadre per iniziare la perlustrazione. Fortunatamente, poco dopo, i tre escursionisti sono stati individuati non distanti sul sentiero e riaccompagnati alla macchina. Valutate con la Centrale del 118 le condizioni, zii e nipote si sono allontanati autonomamente. L’intervento si è concluso attorno alle 22.30.