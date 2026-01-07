Veneto – Vuole bruciare la moglie, il figlio minorenne lo ferma

Un gesto rapido e lucido di un figlio minorenne ha impedito che una lite domestica si trasformasse in tragedia. Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Cavarzere, nel Veneziano, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, dopo un violento litigio l’uomo avrebbe minacciato di uccidere la donna, cospargendo di liquido infiammabile i suoi vestiti e il pavimento della cucina, con l’intenzione di darle fuoco. Approfittando di un momento di distrazione, il figlio minorenne è riuscito a sottrargli l’accendino, nascondendolo e guadagnando tempo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei militari, avvenuto nella serata dell’1 gennaio, ha evitato conseguenze drammatiche. L’uomo, di nazionalità albanese, è stato bloccato e arrestato sul posto.

Dagli accertamenti è emerso che non si sarebbe trattato di un episodio isolato: in passato l’uomo si era già reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della compagna, pur in assenza di precedenti denunce. Dopo l’arresto è stato trasferito nella Casa circondariale di Venezia.