Veneto – Volontario 71enne preso a pugni da un 16enne fuori da una chiesa: è grave

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurologia dell’Ospedale di Padova un uomo di 71 anni, storico collaboratore della parrocchia di Sant’Anna a Piove di Sacco, aggredito con un pugno da un ragazzo di 16 anni all’esterno della chiesa nella giornata di martedì 30 luglio.

Secondo una prima ricostruzione, nel piazzale della parrocchia si era radunato un gruppo di adolescenti che stavano disturbando con urla e comportamenti sopra le righe. Il volontario, residente in paese, è intervenuto per chiedere più rispetto per il luogo sacro, ma è stato colpito con un pugno in volto da uno dei giovani, cadendo violentemente a terra.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118 e dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco. L’uomo, che ha riportato un ematoma cerebrale, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove resta sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono gravi.

L’aggressore, un sedicenne italiano di origini dell’Est Europa e incensurato, è stato identificato e accompagnato in caserma. È stato denunciato per lesioni personali gravissime. L’episodio ha scosso profondamente la comunità parrocchiale e riacceso l’allarme sulla crescente presenza di gruppi giovanili problematici nel territorio.

Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.