Veneto – Violenze sulla compagna, tenta anche di strangolarla con una cintura: arrestato

VENEZIA – Avrebbe aggredito più volte la compagna, arrivando negli ultimi giorni a stringerle una cintura attorno al collo nel tentativo di soffocarla. Per questo un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai militari dell’Arma insieme al Nucleo Natanti al termine di un’indagine avviata dopo numerosi interventi delle forze dell’ordine tra luglio 2024 e febbraio 2026. In più occasioni i poliziotti e i carabinieri erano intervenuti per soccorrere la donna, vittima – secondo quanto ricostruito – di reiterate violenze fisiche e verbali.

L’uomo avrebbe sottoposto la compagna a vessazioni abituali, con atteggiamenti aggressivi e minacciosi, colpendola con schiaffi, pugni, calci e spinte. L’episodio più grave si sarebbe verificato pochi giorni fa, dopo una discussione nata durante un aperitivo in un bar veneziano.

Rientrati a casa, la lite sarebbe degenerata: il 52enne avrebbe colpito la donna con calci e schiaffi, spingendola a terra e continuando a infierire. In quel frangente le avrebbe stretto una cintura al collo, tentando di soffocarla, per poi fermarsi e riprendere a colpirla.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto e i soccorsi l’hanno accompagnata in ospedale. Alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti interventi, l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere.