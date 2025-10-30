Veneto – Violenze sessuali e sfruttamento della prostituzione, cinque condanne

(fonte: ANSA) Il gup di Verona, Luciano Gorra, ha condannato con sentenza del 29 ottobre cinque uomini a un totale di 29 anni e due mesi di reclusione, riconoscendoli colpevoli, a vario titolo, di associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e detenzione di armi clandestine.

Il provvedimento è arrivato a seguito della richiesta della Procura di Verona, guidata dal procuratore Raffaele Tito, che nell’agosto dello scorso anno aveva disposto per i cinque imputati il giudizio immediato. Altre due persone hanno patteggiato.

Gli uomini erano stati arrestati, insieme ad altri tre, nel corso di un’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza condotta in sei Comuni del Veronese, che aveva portato sei persone in carcere e due agli arresti domiciliari.

Come riportano il Corriere del Veneto, L’Arena e Il Gazzettino, le condanne più pesanti riguardano Nicola Valdo e Donoval Marcato, entrambi di 27 anni. Valdo è stato riconosciuto colpevole di detenzione illegale di armi comuni da sparo, detenzione di armi clandestine, ricettazione, violenze sessuali, associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, truffa, detenzione di armi da sparo e acquisto di munizioni. Per i reati legati alle armi la condanna è di quattro anni e dieci mesi; per quelli di violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e associazione per delinquere, di sei anni; e per la truffa di otto mesi.

Tra gli episodi contestati a Valdo figura l’aver costretto una donna ad avere un rapporto sessuale in una roulotte con Marcato, a sua volta condannato a otto anni e quattro mesi per violenze sessuali, associazione per delinquere e sfruttamento della prostituzione. L’episodio, secondo l’accusa, avrebbe dovuto servire a far comprendere alla vittima “in che cosa consistesse il lavoro di prostituta”.

Condannati anche Aamadu Diallo, 33 anni, e Domenico Frisenda, 25, a tre anni e quattro mesi ciascuno per associazione per delinquere e sfruttamento della prostituzione, mentre Luca Marchini, 28 anni, ha ricevuto una pena di due anni e otto mesi per gli stessi reati.

Il procedimento ha individuato cinque parti offese, donne di età compresa tra 22 e 33 anni, reclutate per prostituirsi, sfruttate e in alcuni casi violentate.

Hanno invece patteggiato la pena Angelo Mauro, due anni e sei mesi, e Davide Deliu, quattro anni.