Grave incidente stamane alle 6 in A22 del Brennero all’altezza dell’area di servizio Adige Est fra Affi e Ala-Avio in direzione Nord. Un’automobile con 5 persone a bordo ha tamponato un tir. Illeso l’autista del camion mentre sono rimasti feriti seriamente, uno in maniera grave. Sul posto vigili del fuoco e Suem. Il traffico è rimasto prima bloccato e poi rallentato per ore, prima di tornare alla normalità