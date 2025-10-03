CRONACAVENETO
3 Ottobre 2025 - 15.47

Veneto – Violento scontro, quattro feriti

REDAZIONE
Campodarsego, scontro tra due auto: quattro persone ferite

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Campodarsego, in via Brenta, dove due auto si sono scontrate poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando centrale di Padova, che hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato soccorso ai feriti.

Il conducente di un Fiat Doblò, rimasto ferito più seriamente, è stato elitrasportato in codice giallo all’ospedale civile di Padova. Le tre persone a bordo di una Skoda hanno riportato invece lesioni non gravi e sono state accompagnate in ambulanza all’ospedale di Camposampiero.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità lungo la strada.

