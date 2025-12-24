Veneto, violento scontro lungo il Terraglio: due persone ferite

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada Terraglio, nel tratto compreso tra Preganziol e Mogliano Veneto. L’evento ha coinvolto due autovetture con quattro persone a bordo.

Due occupanti sono rimasti incastrati all’interno dei veicoli e sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autopompa serbatoio. In supporto alla prima squadra è intervenuta anche un’autogru dalla sede centrale.

Le persone ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.