VENETO – Violento scontro in autostrada: gravissimi due bambini, un altri ferito grave

Da poco prima delle 20:30, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada tangenziale di Mestre A57 tra la barriera e lo svincolo Mirano Dolo in direzione Padova per un tamponamento tra due autovetture: gravissimo un minore di 5 anni, due feriti gravi. I pompieri arrivati da Mira e Mirano con i volontari, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti. Un altro minore ferito, insieme ad un adulto. I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario e trasferiti in ambulanza in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.