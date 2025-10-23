Veneto – Violento scontro fra due auto: 4 feriti, estratti dalle lamiere padre e figlio disabile

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 12:30, sulla SS47 della Valsugana, nel comune di Cittadella (PD). Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha causato il ferimento di quattro persone.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere di uno dei veicoli un uomo alla guida e il figlio, affetto da disabilità. Dopo essere stati liberati, entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Padova.

A bordo del secondo mezzo coinvolto c’erano due fratelli, che sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sono stati comunque portati per precauzione all’ospedale di Cittadella per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi utili a determinare la dinamica esatta del sinistro e per gestire la viabilità, rimasta compromessa per diverse ore. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso intorno alle 13:45.