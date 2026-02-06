Veneto, violento scontro fra auto e scooter: muore un 26enne

Tragedia sulla strada oggi, venerdì 6 febbraio, a Vedelago, in provincia di Treviso, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter ha provocato la morte di un giovane di 26 anni. La vittima, Tindwende Koudougou, originario del Burkina Faso e residente a Vedelago, viaggiava a bordo di uno scooter Malaguti Phantom quando si è schiantato contro una Peugeot 106 grigia guidata da un cittadino senegalese residente a Trebaseleghe.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.40 in via dell’Artigianato. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero, ma purtroppo le manovre di rianimazione non hanno potuto salvare il giovane, deceduto sul colpo a causa del violento trauma subito.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti la polizia locale di Vedelago e i Carabinieri della stazione locale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza dell’automobilista, proveniente da via Cal di Croce e diretto su via Castellana, che avrebbe tagliato la strada al ciclomotore in direzione Castelfranco Veneto.

Si tratta della quarta vittima della strada in provincia di Treviso dall’inizio del 2026, dopo il 40enne Michael Addae, deceduto la scorsa settimana sulla Pontebbana a San Vendemiano. Anche sulla tragedia di oggi la Procura di Treviso ha annunciato l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.