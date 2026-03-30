Veneto – Violenta lite sul treno: 29enne arrestato per violazione della sorveglianza speciale

PESCHIERA DEL GARDA – Notte movimentata quella di domenica 29 marzo su un convoglio regionale, dove una lite tra due uomini ha richiesto l’intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda. La colluttazione, segnalata dal capotreno, stava degenerando all’interno di una carrozza, ma l’intervento dei militari è riuscito a sedare la rissa prima che la situazione sfuggisse di mano.

Durante gli accertamenti, entrambi i protagonisti della lite sono stati trovati in possesso di hashish, in quantità compatibile con l’uso personale. La sostanza è stata sequestrata e i due segnalati alla Prefettura come assuntori.

Il quadro si è però aggravato per uno dei due, un 29enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine. Controlli in banca dati hanno infatti rivelato che l’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione. La sua presenza sul treno rappresentava quindi una chiara violazione delle prescrizioni imposte dal tribunale di Brescia.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando arilicense, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata di lunedì, davanti al giudice del tribunale scaligero, il provvedimento è stato convalidato e, su richiesta dei termini a difesa, l’udienza è stata rinviata a dicembre. Al 29enne è stata contestualmente applicata la custodia cautelare in carcere.

L’intervento dei carabinieri ha dunque scongiurato possibili conseguenze più gravi e sottolinea l’importanza dei controlli per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici