Veneto – Violenta aggressione ai danni di 4 ragazzi: individuata gang. Ragazzo con orbita e mascella fratturate

Proseguono le indagini della squadra mobile di Treviso sull’aggressione avvenuta sabato 6 dicembre 2025 all’esterno di Porta San Tomaso, dove quattro ragazzi trevigiani, tra i 17 e i 19 anni, sono stati colpiti da un gruppo numeroso di coetanei. Gli investigatori hanno elevato a sei il numero dei denunciati: dopo il maggiorenne di origine kosovara e i tre minori già segnalati per lesioni in concorso, sono stati identificati altri due ragazzi, anch’essi minorenni, stranieri di seconda generazione e residenti con le famiglie nella periferia cittadina. Sulla base delle testimonianze raccolte, delle foto e dei video, mancano all’appello soltanto altri due presunti partecipanti alla spedizione punitiva, parte di una baby gang già nota per episodi analoghi. Quattro dei sei giovani identificati risultano avere precedenti penali.

La Divisione Anticrimine della Questura sta ora valutando l’applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore Alessandra Simone, in particolare nei confronti dei soggetti già gravati da precedenti. L’introduzione del decreto Caivano ha rafforzato gli strumenti a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza anche per quanto riguarda i minorenni, prevedendo interventi efficaci a prescindere dall’esistenza di procedimenti penali, con l’obiettivo di favorire percorsi di risocializzazione.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione sulla condizione delle vittime del pestaggio. Il 19enne più gravemente ferito – con fratture all’orbita e alla mascella – è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La madre, in una dichiarazione, ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, auspicando una rapida identificazione di tutti i responsabili e l’adozione di misure cautelative, considerata la pericolosità sociale del gruppo. Ha inoltre ribadito la speranza che la giustizia possa arrivare a definire pene certe e proporzionate alla gravità dei fatti.