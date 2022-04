VENETO – Vinti 321 mila euro al Superenalotto

Superenalotto fortunato per il Veneto ieri sera. Nessun 6, ma sono stati centrati 2 ‘5+1’ uno dei quali a Spresiano in provincia di Treviso. La tabaccheria fortunata è la Sisal di Stefano Brugnotto in via F. Baracca 28. La combinazione vincente è 5, 8, 22, 38, 50, 55, J 12, SS 89). Il vincitore porta a casa 321.603,36 euro.

Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto ora la vertiginosa cifra di 189,1 milioni di euro, premio più alto in Europa. Negli Usa invece il Powerball mette in palio ben 325 milioni di dollari.