Veneto – Vigilessa muore stroncata da un infarto

Caerano San Marco – Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Caerano San Marco nel primo pomeriggio di oggi, 23 gennaio. Intorno alle 13, Annamaria Broda, 43 anni, agente della Polizia locale di Montebelluna, è stata colpita da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre usciva di casa per iniziare il turno di lavoro in via XXX Aprile.

I passanti hanno immediatamente dato l’allarme e tentato di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, poi fatto rientrare, insieme a una pattuglia dei carabinieri e della Polizia locale.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in tutta la zona. Annamaria Broda lascia due figli di 10 e 8 anni e l’ex marito, residente in Trentino, noto per il suo impegno come volontario nella parrocchia locale e nel catechismo dei giovanissimi. Anche la sindaca di Caerano San Marco, Francesca Altin, e il comandante della Polizia locale di Montebelluna, Paolo Scarpa, si sono recati sul luogo dell’accaduto, esprimendo la loro commozione.

L’Amministrazione comunale di Montebelluna e il Comando di Polizia locale ricordano Annamaria Broda come una professionista stimata, distintasi fin dal suo ingresso nel Corpo nel 2019 per competenza, senso del dovere e grande disponibilità, sia nelle attività ordinarie sia negli interventi straordinari. Solo pochi giorni fa aveva partecipato attivamente alle operazioni legate al passaggio della Fiamma Olimpica in città.

«Sono profondamente scosso da questa perdita – ha dichiarato il sindaco Adalberto Bordin –. Annamaria aveva la mia età e la sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme, umano prima ancora che professionale. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Montebelluna, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi, che oggi perdono non solo una professionista stimata, ma anche un’amica preziosa».

Anche il commissario Paolo Scarpa, comandante della Polizia locale, ha sottolineato: «Siamo ancora increduli e profondamente addolorati. Annamaria si è sempre distinta per professionalità, disponibilità e dedizione. A nome mio e di tutto il Corpo ci stringiamo alla famiglia in questo momento così doloroso».

La data dei funerali verrà comunicata nei prossimi giorni, e il sindaco ha assicurato che parteciperà personalmente per testimoniare la vicinanza dell’intera comunità montebellunese.