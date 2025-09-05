Veneto – Video privati venduti online, la piattaforma è ancora attiva

Rimane operativa la piattaforma web che permette, tramite abbonamento, l’accesso a una vasta serie di immagini riprese da videocamere private installate in abitazioni, centri medici e studi di estetista in Italia e all’estero. Il sito era stato scoperto ieri da Yarix, azienda trevigiana di cybersicurezza controllata al 55% dal gruppo Var Group.

Il provvedimento di oscuramento del sito può essere disposto solo dopo gli accertamenti della Procura distrettuale di Venezia, una procedura che richiede tempo e che potrebbe rallentare a causa dei nuovi indizi raccolti nelle ultime ore e affidati alla Polizia postale del Veneto.

Nella sua indagine, Yarix ha individuato altri servizi online simili, seppur meno forniti di contenuti rispetto alla piattaforma principale, che saranno anch’essi segnalati alle autorità competenti.