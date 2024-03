VENETO – (VIDEO) Camion fuori strada: si salva l’autista

Intervento dei vigili del fuoco, oggi 25 marzo intorno alle 9, in via Stazione a Vedelago (TV) per la fuoriuscita autonoma di un autoarticolato che trasportava sabbia: illeso il conducente.

Al lavoro la squadra del distaccamento di Castelfranco Veneto per la messa in sicurezza del mezzo e per tamponare una lieve perdita di carburante.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro, la polizia locale per la gestione della viabilità e il personale sanitario del 118.

Valutazioni in corso per il recupero del mezzo pesante.