Veneto – Ventenne in fin di vita dopo un frontale con un furgone



Grave incidente giovedì 9 ottobre a Sant’Angelo di Santa Maria di Sala. Una ragazza di vent’anni, residente a Borgoricco, è ricoverata in Rianimazione all’ospedale dell’Angelo di Mestre dopo un violento scontro tra la sua auto e un furgone, avvenuto intorno all’una in via Stradona, all’ingresso della zona industriale.

L’impatto è stato devastante: l’auto della giovane è finita in un fossato e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, che ha trasferito la ventenne in condizioni critiche a Mestre.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente attraverso rilievi e testimonianze, mentre la famiglia della ragazza ha raggiunto l’ospedale poco dopo il ricovero. Il sindaco di Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, ha espresso vicinanza ai familiari, ricordando che la zona è già stata teatro di altri gravi sinistri nei mesi scorsi.