Veneto. Vasto incendio in azienda chimica. La Procura dispone sequestro dell’area (video)

Aggiornamento ore 10.30

Incendio alla Geofin di Oppeano, la Procura dispone il sequestro dell’area

Oppeano (Verona), 1 settembre 2025 – La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio dell’area interessata dall’incendio divampato ieri sera in uno dei magazzini della Geofin, azienda che tratta prodotti chimici per l’agricoltura, nella frazione di Villafontana.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Intanto proseguono le operazioni dei Vigili del fuoco, impegnati nel completo spegnimento dei focolai residui. Nella fase iniziale le fiamme, di notevole intensità, hanno fatto ipotizzare il coinvolgimento di solventi o di altri materiali facilmente infiammabili presenti all’interno della struttura.

Per verifiche ambientali e campionamenti dell’aria è al lavoro l’Arpav, che nei prossimi giorni fornirà una valutazione più completa dell’accaduto.

Aggiornamento ore 9.50

Con riferimento all’incendio sviluppatosi ieri sera presso la Geofin di Mazzantica / Villafontana di Oppeano, si comunica che la situazione, in costante aggiornamento, va normalizzandosi e che ARPAV sta effettuando gli ultimi campionamenti dell’aria in zona.

Nel frattempo riteniamo che la precauzione, diramata in emergenza ed in modo condiviso ieri sera dai comuni di Oppeano, Bovolone, Isola Della Scala, con avviso pubblico via social circa la necessità di rimanere in ambienti confinati, chiudendo le finestre, sia superata.

Attendiamo ancora in giornata, o al massimo domattina, i risultati conclusivi e le conseguenti comunicazioni di competenza da parte di ARPAV e ULSS.

La notizia

Oppeano (VR), 31 agosto 2025 – Dalle 20.30 circa di domenica i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Crear, lungo la SP51, per un violento incendio che ha interessato il capannone della ditta Geofin, azienda che tratta prodotti chimici per l’agricoltura. L’intera struttura è stata avvolta dalle fiamme, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono giunti 30 Vigili del fuoco provenienti da Verona, Legnago e Caldiero, impegnati nel contenimento del rogo e nella prevenzione della propagazione. A supporto sono stati inviati un mezzo aeroportuale e un’autobotte chilolitrica dalla centrale, oltre a rinforzi da Vicenza e Rovigo con una seconda autobotte di grande capacità. Le fiamme sono state poste sotto controllo in serata, ma le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’area proseguono.

Presente anche l’Arpav per i rilievi ambientali. Lo stabilimento non risulta classificato come a rischio di incidente rilevante (RIR). Secondo una prima valutazione, la presenza di fiamme di notevole intensità nelle fasi iniziali fa ritenere che siano stati coinvolti solventi o prodotti intermedi infiammabili e combustibili, ma approfondimenti saranno eseguiti dall’agenzia regionale.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio dell’area.