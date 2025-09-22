Veneto, vasto incendio: capannone distrutto (video)

Dalle 2:30 di lunedì 22 agosto, un capannone adibito a ricovero attrezzi a Rustega di Camposampiero, in via Zacco, è stato interessato da un incendio. Il magazzino, situato accanto a un’abitazione, conteneva rotoballe, mezzi agricoli e altro materiale. Non risultano persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento e smassamento sono state svolte dai Vigili del fuoco di Cittadella, Padova e Castelfranco Veneto, con 14 operatori e 6 mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.