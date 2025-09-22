CRONACAVENETO
22 Settembre 2025 - 10.43

Veneto, vasto incendio: capannone distrutto (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Dalle 2:30 di lunedì 22 agosto, un capannone adibito a ricovero attrezzi a Rustega di Camposampiero, in via Zacco, è stato interessato da un incendio. Il magazzino, situato accanto a un’abitazione, conteneva rotoballe, mezzi agricoli e altro materiale. Non risultano persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento e smassamento sono state svolte dai Vigili del fuoco di Cittadella, Padova e Castelfranco Veneto, con 14 operatori e 6 mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, vasto incendio: capannone distrutto (video) | TViWeb Veneto, vasto incendio: capannone distrutto (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy