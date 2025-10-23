CRONACAVENETO
23 Ottobre 2025 - 14.59

Veneto – Vanno al rifugio senza sapere che è chiuso: passano la notte fuori alla mattina chiedono aiuto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 23 ottobre 2025 – Due giovani escursioniste, una 23enne milanese e una 21enne spagnola, sono state soccorse questa mattina dopo aver trascorso la notte nel bivacco invernale del Rifugio Vandelli, chiuso per la stagione.

Le due ragazze, salite ieri fino al rifugio pensando fosse aperto, hanno deciso di fermarsi per la notte. All’alba hanno ripreso il sentiero 215 per rientrare, ma la visibilità ridotta dalle nubi basse e il terreno scivoloso le hanno spaventate. Verso le 8.45 hanno quindi chiesto aiuto al 118.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Cortina insieme a una squadra della Guardia di finanza, che ha raggiunto le escursioniste e le ha riaccompagnate a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso poco prima di mezzogiorno.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Vanno al rifugio senza sapere che è chiuso: passano la notte fuori alla mattina chiedono aiuto | TViWeb Veneto - Vanno al rifugio senza sapere che è chiuso: passano la notte fuori alla mattina chiedono aiuto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy