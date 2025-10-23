Veneto – Vanno al rifugio senza sapere che è chiuso: passano la notte fuori alla mattina chiedono aiuto

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 23 ottobre 2025 – Due giovani escursioniste, una 23enne milanese e una 21enne spagnola, sono state soccorse questa mattina dopo aver trascorso la notte nel bivacco invernale del Rifugio Vandelli, chiuso per la stagione.

Le due ragazze, salite ieri fino al rifugio pensando fosse aperto, hanno deciso di fermarsi per la notte. All’alba hanno ripreso il sentiero 215 per rientrare, ma la visibilità ridotta dalle nubi basse e il terreno scivoloso le hanno spaventate. Verso le 8.45 hanno quindi chiesto aiuto al 118.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Cortina insieme a una squadra della Guardia di finanza, che ha raggiunto le escursioniste e le ha riaccompagnate a valle in sicurezza. L’intervento si è concluso poco prima di mezzogiorno.