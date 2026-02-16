Veneto – Valanga sul Monte Baldo: tre scialpinisti si salvano da soli

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di sabato 15 febbraio a Brenzone (Verona), dove una valanga si è staccata tra Cima di Costabella e Vetta delle Buse, sul Monte Baldo.

L’allarme è scattato attorno alle 13 dopo la segnalazione di un testimone che aveva assistito al distacco. L’uomo aveva visto un gruppo di cinque persone in risalita alla base del pendio: fortunatamente erano rimaste estranee al fronte nevoso.

Immediato l’intervento del Soccorso alpino di Verona. L’elicottero di Verona Emergenza ha imbarcato due squadre di soccorritori, che si trovavano a Pra Alpesina per un’esercitazione, trasportandole in due rotazioni a quota 1.800 metri. L’obiettivo era la bonifica della superficie interessata dalla valanga, scivolata per circa un centinaio di metri con un fronte largo una settantina.

Alle operazioni si sono uniti anche due soccorritori e una guida alpina trentini presenti casualmente in zona. In supporto è stato allertato anche l’elicottero di Trento Emergenza con a bordo un’unità cinofila specializzata nella ricerca sotto valanga.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno appreso da altri testimoni che tre scialpinisti erano stati coinvolti dalla massa nevosa ma erano riusciti a liberarsi autonomamente e a rientrare a valle prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.

Le verifiche e la bonifica dell’area si sono concluse con esito negativo, escludendo ulteriori persone coinvolte. Al termine delle operazioni, i soccorritori sono stati elitrasportati a Prada dall’elicottero di Trento.