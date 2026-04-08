Veneto – Va a bruscandoli sull’argine e scivola nel fiume. Ritrovato il corpo dopo giorni

Cartura (PD), 8 aprile 2026 – È stato rinvenuto oggi poco dopo le 13 il corpo senza vita dell’85enne Dino Garbo di Albignasego, scomparso lo scorso 2 aprile mentre si trovava nei pressi dell’argine del canale Vigenzone.

Le ricerche erano state avviate immediatamente dai Vigili del fuoco di Piove di Sacco, coadiuvati da carabinieri della Compagnia di Abano e volontari della Protezione Civile, che hanno perlustrato la zona con gommoni lungo il corso d’acqua. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, che ha constatato il decesso dell’anziano.

Dino Garbo si trovava nell’area per la raccolta di bruscandoli e altre erbe di campo, attività che amava praticare. Vicino al luogo del ritrovamento sono stati ritrovati il suo veicolo e il cesto utilizzato per raccogliere le erbe. Secondo gli accertamenti, la causa più probabile della tragedia è una caduta accidentale in acqua, con la possibilità di un coinvolgimento di terzi esclusa fin da subito.

I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo già nella serata di giovedì, quando Garbo non era rientrato nella propria abitazione. L’operazione odierna ha posto fine alle ricerche, confermando la tragica conclusione della vicenda.