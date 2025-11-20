CRONACAVENETO
20 Novembre 2025 - 11.49

Veneto – Uomo trovato morto nell’auto in fiamme al cimitero

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita ieri mattina, 19 novembre, all’interno della propria auto andata a fuoco nel parcheggio del cimitero di Caltana, frazione di Santa Maria di Sala. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del Suem 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le prime verifiche, comprese le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte dai familiari, hanno permesso di identificare la vittima. I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. Il sindaco Alessandro Arpi ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità alla moglie e ai familiari.

Al momento gli elementi raccolti fanno pensare a un possibile gesto volontario, in un momento di difficoltà personale, ma gli accertamenti proseguiranno per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Uomo trovato morto nell’auto in fiamme al cimitero | TViWeb Veneto - Uomo trovato morto nell’auto in fiamme al cimitero | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy