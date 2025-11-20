Veneto – Uomo trovato morto nell’auto in fiamme al cimitero

Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita ieri mattina, 19 novembre, all’interno della propria auto andata a fuoco nel parcheggio del cimitero di Caltana, frazione di Santa Maria di Sala. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del Suem 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le prime verifiche, comprese le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte dai familiari, hanno permesso di identificare la vittima. I soccorsi, pur tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. Il sindaco Alessandro Arpi ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità alla moglie e ai familiari.

Al momento gli elementi raccolti fanno pensare a un possibile gesto volontario, in un momento di difficoltà personale, ma gli accertamenti proseguiranno per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.