Veneto – Uomo travolto da una pianta mentre lavora nel bosco. La moglie sotto shock

Il 64enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in elicottero

Rocca Pietore (BL), 7 novembre 2025 –

Grave incidente questa mattina poco prima delle 9 in un bosco di Laste, nel territorio di Rocca Pietore. Un uomo di 64 anni è rimasto travolto da una pianta che aveva appena tagliato, restando con una gamba schiacciata sotto il tronco.

A dare l’allarme è stata la moglie, sotto shock dopo aver assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina e i Vigili del fuoco, che hanno collaborato per liberare l’uomo e assistere l’equipe medica sbarcata con il tecnico di elisoccorso dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Dopo essere stato stabilizzato, l’infortunato è stato imbarellato e trasportato a monte per circa sessanta metri fino al punto di atterraggio dell’eliambulanza, che lo ha poi trasferito d’urgenza in ospedale.