Veneto – Uomo tenta di uccidere la compagna davanti al figlio minorenne

Intervento dei carabinieri e divieto di avvicinamento dopo l’episodio avvenuto davanti al figlio minore

Padova, 17 dicembre 2025 – I carabinieri di San Martino di Lupari hanno disposto l’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare nei confronti di un uomo di circa quarant’anni, residente nell’Alta Padovana, ritenuto responsabile di lesioni personali e minacce ai danni della compagna.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di domenica. A far scattare l’intervento è stata la chiamata al 112 del fratello della donna, che ha segnalato un’aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione. La vittima, per sottrarsi alla violenza, si era rifugiata insieme al figlio minore, nato dalla relazione, nella casa dei genitori.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato l’uomo nel cortile esterno dell’abitazione, procedendo al suo blocco. La donna presentava evidenti segni di violenza al collo ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale di Cittadella per le cure necessarie.

Dalle prime ricostruzioni emerge che l’uomo, rientrato a casa dopo aver trascorso l’intera mattinata fuori, avrebbe preteso con insistenza del denaro dalla compagna, arrivando a minacciarla e aggredirla anche in presenza del figlio. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e l’allontanamento dall’abitazione.